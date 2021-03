Luca Zingaretti dopo il Covid: «Torno a casa, ma una parte di me resta con chi è qui a lottare» (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Torno a casa, grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare». A scriverlo è Luca Zingaretti che, sul suo profilo Instagram, condivide uno scatto che lo vede seduto su un letto di ospedale di spalle, la valigia pronta e lo sguardo rivolto alla finestra. A una settimana dalla messa in onda del nuovo episodio del Commissario Montalbano – forse l’ultimo -, sembra, infatti, che Zingaretti sia stato ricoverato per Covid (notizia confermata da Dagospia) scegliendo di mantenere il riserbo fino all’ultimo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Torno a casa, grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare». A scriverlo è Luca Zingaretti che, sul suo profilo Instagram, condivide uno scatto che lo vede seduto su un letto di ospedale di spalle, la valigia pronta e lo sguardo rivolto alla finestra. A una settimana dalla messa in onda del nuovo episodio del Commissario Montalbano – forse l’ultimo -, sembra, infatti, che Zingaretti sia stato ricoverato per Covid (notizia confermata da Dagospia) scegliendo di mantenere il riserbo fino all’ultimo.

