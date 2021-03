L’eredità: il concorrente commette un errore clamoroso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vediamo cosa è successo nella puntata andata in onda ieri sera per quanto riguarda il programma L’eredità condotto da Flavio Insinna. L’errore commesso dal con corrente Claudio stupisce il popolo di Twitter e non solo!Il programma prima del Tg1 condotto da Flavio Insinna è sempre molto amato e seguito, stiamo parlando delL’eredità. Ma nella puntata che è andata in onda ieri sera è successo qualcosa di molto particolare, vediamo meglio insieme cosa. Il concorrente e l’errore “clamoroso” Anche ieri sera lo sfidante nel gioco finale della ghigliottina è riuscito a vincere il montepremi ed indovinare la parola corretta. LEGGIN ANCHE —-> ISOLA DEI FAMOSI: AKASH è FIDANZATO CON UNA EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE? LE VOCI DEL WEB Ma nel gioco precedente, un ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vediamo cosa è successo nella puntata andata in onda ieri sera per quanto riguarda il programmacondotto da Flavio Insinna. L’commesso dal con corrente Claudio stupisce il popolo di Twitter e non solo!Il programma prima del Tg1 condotto da Flavio Insinna è sempre molto amato e seguito, stiamo parlando del. Ma nella puntata che è andata in onda ieri sera è successo qualcosa di molto particolare, vediamo meglio insieme cosa. Ile l’” Anche ieri sera lo sfidante nel gioco finale della ghigliottina è riuscito a vincere il montepremi ed indovinare la parola corretta. LEGGIN ANCHE —-> ISOLA DEI FAMOSI: AKASH è FIDANZATO CON UNA EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE? LE VOCI DEL WEB Ma nel gioco precedente, un ...

