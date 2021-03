Kaladich Fidae | DAD deve rispettare standard di qualità ma lezione in presenza è insostituibile

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “La chiusura di tutte le scuole, esclusa la Sardegna, con l’entrata in zona rossa o arancione di tutte le regioni italiane ci ha lasciato un senso di amarezza e di impotenza ma vogliamo dire ai ragazzi, di cui immagino la delusione, che noi ce l’abbiamo messa davvero tutta per garantire la sicurezza e continuare con le lezioni in”. Così la Presidente nazionale della, Virginia, in una nota L'articolo .

Servizio Informazione Religiosa

