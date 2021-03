(Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Per quanto riguarda lo stadiodiho ricevuto una lettera anche dal sindaco. Siccome la voce 'grandi attrattori' dovrà essere adeguata, se dal Parlamento viene questa indicazione per ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina #StadioFranchi #Franceschini apre all’inserimento nel #RecoveryPlan #Firenze #Nardella - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina #StadioFranchi #Franceschini apre all’inserimento nel #RecoveryPlan #Firenze #Nardella - sportli26181512 : Firenze, Franceschini apre all’inserimento del Franchi nel recovery plan: Firenze, Franceschini apre all’inseriment… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina #StadioFranchi #Franceschini apre all’inserimento nel #RecoveryPlan #Firenze #Nardella - Gazzetta_it : #Fiorentina #StadioFranchi #Franceschini apre all’inserimento nel #RecoveryPlan #Firenze #Nardella -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Franceschini

fiducia comune ? Anche il sindaco diDario Nardella esprime soddisfazione rispetto all'intervento del ministro della Culturaa favore dell'inserimento del nuovo stadio Franchi ...di Claudio) DIRETTA PADOVA FERALPISALÒ: MATCH AFFASCINANTE! Padova Feralpisalò sarà ... Chiricò epiù di Biasci per gli esterni nel tridente, occhio anche a Jelenic mentre come ...Il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, ha aperto alla possibilità di ristrutturare lo Stadio Artemio Franchi ...Il presidente dell'Ordine, Giancarlo Fianchisti: "Così salviamo l'opera di Nervi, ora il confronto tra architetti e ingegneri"...