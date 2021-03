Fibrosi cistica, nasce l’evento dedicato alla sannita Giulia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Abbiamo imparato a conoscerla per la lettera indirizzata al presidente De Luca ed è stata l’occasione per conoscerne la forza, la combattività e lo spirito nel lottare contro una patologia che può mettere in ginocchio tante persone: la Fibrosi cistica. Si tratta di una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente ed è ciò di cui soffre la 27enne sannita Giulia. E’ dovuta ad un gene alterato, cioè mutato, che determina la produzione di muco eccessivamente denso. Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati. Ad oggi, nonostante gli importanti traguardi raggiunti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Abbiamo imparato a conoscerla per la lettera indirizzata al presidente De Luca ed è stata l’occasione per conoscerne la forza, la combattività e lo spirito nel lottare contro una patologia che può mettere in ginocchio tante persone: la. Si tratta di una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente ed è ciò di cui soffre la 27enne. E’ dovuta ad un gene alterato, cioè mutato, che determina la produzione di muco eccessivamente denso. Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati. Ad oggi, nonostante gli importanti traguardi raggiunti ...

Advertising

anteprima24 : ** Fibrosi cistica, nasce l'#Evento dedicato alla sannita Giulia ** - aletp4 : @paolabinetti @arcuri Dottoressa L’ #Aifa quando approverà il #Trikafta per i pazienti con la fibrosi cistica ..! E… - aletp4 : @paolabinetti Dottoressa L’ #Aifa quando approverà il #Trikafta per i pazienti con la fibrosi cistica ..! E’ un far… - serragiorgia : @Martina_go9 Informati bene,per la fibrosi cistica lei scendeva anche nelle piazze per vendere i fiori,ha fatto del… - serragiorgia : @Martina_go9 Sai che penso,che sia una ragazza comune che fa sbagli discutibili come tutte noi. Purtroppo di lei si… -