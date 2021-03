Demi Lovato: «Sono stata stuprata, così ho perso la verginità» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Demi Lovato rompe il silenzio, e in Demi Lovato – Dancing with the Devil, la sua nuova docu-serie presentata in anteprima al SXSW Film Festival e disponibile su YouTube a partire dal 23 marzo, rivela per la prima volta di essere stata aggredita sessualmente dal suo spacciatore la notte in cui entrò in overdose. «Non sono solo andata in overdose. Sono stata anche abusata» spiega la cantante tornando indietro a quella sera di luglio tre anni fa durante la quale ha detto di essere quasi morta. Un suo amico, Sirah Mitchell, ha spiegato che Lovato ricevette eroina mista a Fentanyl e che il suo spacciatore l’avrebbe fatta «sballare» apposta per aggredirla. https://www.youtube.com/watch?v=jTiiD8L811w Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Demi Lovato rompe il silenzio, e in Demi Lovato – Dancing with the Devil, la sua nuova docu-serie presentata in anteprima al SXSW Film Festival e disponibile su YouTube a partire dal 23 marzo, rivela per la prima volta di essere stata aggredita sessualmente dal suo spacciatore la notte in cui entrò in overdose. «Non sono solo andata in overdose. Sono stata anche abusata» spiega la cantante tornando indietro a quella sera di luglio tre anni fa durante la quale ha detto di essere quasi morta. Un suo amico, Sirah Mitchell, ha spiegato che Lovato ricevette eroina mista a Fentanyl e che il suo spacciatore l’avrebbe fatta «sballare» apposta per aggredirla. https://www.youtube.com/watch?v=jTiiD8L811w

