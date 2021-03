Claudia Vismara fidanzata | è incinta di un noto attore | cosa si sa del suo privato

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Torna su Rai 2 in prima serata, mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 21:25, la quarta stagione della fiction poliziesca diretta da Simone Spada, “Rocco Schiavone 4”. Ancora una volta nei panni del protagonista Marco Giallini, frutto della fantasia dello scrittore Antonio Manzini. Nuovi casi per ilvicequestore romano trasferito ad Aosta per motivi disciplinari. Nel cast anche, giovane attrice italiana di fiction e cinema, ricordata soprattutto per aver recitato in serie come “Don Matteo” e “La banalità del crimine”. La popolarità con il ruolo di Elsa Tadini nelle prime due stagioni de “Il paradiso delle signore”, ora soap opera del primo pomeriggio di Raiuno. Quanto sappiamo di lei? Una curiosità è legata al suo fidanzato: si tratta infatti di un...