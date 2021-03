Bloccate 22mila dosi di AstraZeneca Ricoveri Covid in continuo aumento Il governatore Acquaroli | ' Numero verde e sito per informazioni'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ANCONA Sono quasiledinelle Marche per effetto della sospensione decisa nelle scorse ore dall'Aia.che non possono essere utilizzate fino a quando non arriverà ...

ANCONA Sono quasile dosi di AstraZenecanelle Marche per effetto della sospensione decisa nelle scorse ore dall'Aia. Dosi che non possono essere utilizzate fino a quando non arriverà la valutazione ...Sono stati più di 39mila i test totali effettuati, di cui oltre 16mila tamponi e oltre... la proposta dei sindaci: 'Isole covid free' Vaccinazioni ai docentiper le quarantene, Zuliani:...Consiglio regionale sulla sanità: una cabina di regia sui vaccini e la strategia per riorganizzare gli appuntamenti saltati ...L’assessore Saltamartini: "Le ventimila di Pfizer in arrivo sono per i richiami". A due giorni dallo stop ancora molte persone non sono state avvisate ...