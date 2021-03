Vaccini, l’EMA annuncia: “Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro le varianti” (Di martedì 16 marzo 2021) . L’organismo europeo ha confermato la copertura totale da parte dei farmaci americani Il piano di vaccinazioni prosegue con delle difficoltà all’interno dell’Unione Europea. I dubbi riguardo alcune morti sospette hanno fatto sospendere l’utilizzo del farmaco prodotto da AstraZeneca in diversi Paesi, Italia compresa. Si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 marzo 2021) . L’organismo europeo ha confermato la copertura totale da parte dei farmaci americani Il piano di vaccinazioni prosegue con delle difficoltà all’interno dell’Unione Europea. I dubbi riguardo alcune morti sospette hanno fatto sospendere l’utilizzo del farmaco prodotto da AstraZeneca in diversi Paesi, Italia compresa. Si L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Antonio_Tajani : Gli italiani hanno diritto di sapere dall’#EMA e dall’#AIFA,in tempi rapidi,se c’è una relazione tra le morti di qu… - ilfoglio_it : Italia, Germania e Francia sospendono Astrazeneca. Speranza: 'Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l’agenzia… - lucatelese : “Nella telefonata con il premier Mario Draghi la Presidente Von der Leyen 'ha comunicato che l'Ema ha avviato una u… - bizcommunityit : AstraZeneca, sospese le iniezioni in Italia e in mezza Europa. L'Ema: faro su tutti i vaccini anti Covid - infoitsalute : AstraZeneca, sospese le iniezioni in Italia e in mezza Europa. L'Ema: faro su tutti i vaccini anti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’EMA 'Fake news' sui vaccini via mail ed sms: arriva l'allerta della Polizia Postale ART News - Agenzia Stampa