UniPegaso e Mercatorum | accordo con la Ugl per avviare una scuola di alta formazione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 marzo 2021) UGL Academy, frutto dell’tra le Università Telematiche Pegaso ee l’Unione Generale del Lavoro, si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutti i lavoratori che hanno l’esigenza di aggiornare le proprie competenze professionali e raccogliere le nuove opportunità che il mercato produttivo offre. Si tratta di otto corsi diin ambito giuslavorista che affrontano temi quali: il Diritto del lavoro e della previdenza sociale, le relazioni industriali, lo smart working, la sicurezza sul lavoro in tempo di Covid, la contrattazione collettiva, il lavoro prevalentemente personale non subordinato e il rapporto di lavoro subordinato. La scuola si caratterizza per l’apporto contenutistico estremamente qualificato, grazie al coinvolgimento di illustri esperti di settore e ...