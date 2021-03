Ugo: dalle commissioni alla compagnia, tutti i servizi per gli over 65 (Di martedì 16 marzo 2021) Da quando la pandemia da Covid-19 ha preso piede, le abitudini degli over 65, considerati come la fascia più debole della popolazione, hanno subito un vero e proprio stravolgimento. A tutto questo, soprattutto negli individui più in là con gli anni, si possono spesso sommare disabilità o piccoli problemi di deambulazione, che di fatto rendono insostenibile la gestione delle attività quotidiane. A offrire un valido supporto a questa categoria di persone, UGO: la start up innovativa, attiva già in moltissime città italiane, che si prende cura degli individui over 65 grazie a una serie di servizi pensati appositamente per loro. UGO al servizio di anziani e disabili Più nel dettaglio, UGO ha intuito la necessità di fornire un supporto costante in grado di assicurare un equo accesso ai servizi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Da quando la pandemia da Covid-19 ha preso piede, le abitudini degli65, considerati come la fascia più debole della popolazione, hanno subito un vero e proprio stravolgimento. A tutto questo, soprattutto negli individui più in là con gli anni, si possono spesso sommare disabilità o piccoli problemi di deambulazione, che di fatto rendono insostenibile la gestione delle attività quotidiane. A offrire un valido supporto a questa categoria di persone, UGO: la start up innovativa, attiva già in moltissime città italiane, che si prende cura degli individui65 grazie a una serie dipensati appositamente per loro. UGO alo di anziani e disabili Più nel dettaglio, UGO ha intuito la necessità di fornire un supporto costante in grado di assicurare un equo accesso ai...

