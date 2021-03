Söder, Laschet, Weber: il dopo-Merkel e lo scossone elettorale (Di martedì 16 marzo 2021) Il 10 aprile del 2000 Angela Merkel veniva eletta presidente della CDU: il primo presidente donna nella storia del suo partito. L’ascesa di Merkel e la sua elezione a Cancelliere nel 2005 hanno cambiato la storia della Germania e dell’Europa, perché Frau Merkel avrebbe condizionato 20 anni di scelte europee. Adesso dopo un ventennio al femminile di una leader dotata di dottorato di ricerca con tesi sulla chimica quantistica, la CDU appare un po’ disorientata e divisa, a pochi mesi dalle elezioni nazionali. Il primo segnale è arrivato con la sonora sconfitta alle elezioni regionali di domenica scorsa nei due Laender: Renania e Baden. Il leader della Csu Markus Söder ha descritto la sconfitta come un “campanello d’allarme”. Anche il nuovo Leader della CDU Armin Laschet si è agitato per ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Il 10 aprile del 2000 Angelaveniva eletta presidente della CDU: il primo presidente donna nella storia del suo partito. L’ascesa die la sua elezione a Cancelliere nel 2005 hanno cambiato la storia della Germania e dell’Europa, perché Frauavrebbe condizionato 20 anni di scelte europee. Adessoun ventennio al femminile di una leader dotata di dottorato di ricerca con tesi sulla chimica quantistica, la CDU appare un po’ disorientata e divisa, a pochi mesi dalle elezioni nazionali. Il primo segnale è arrivato con la sonora sconfitta alle elezioni regionali di domenica scorsa nei due Laender: Renania e Baden. Il leader della Csu Markusha descritto la sconfitta come un “campanello d’allarme”. Anche il nuovo Leader della CDU Arminsi è agitato per ...

