Russia vs Twitter, arriva l’ultimatum (Di martedì 16 marzo 2021) Ultimatum a Twitter dall’Agenzia per il controllo delle Comunicazioni in Russia Roskomnadzor: se la piattaforma non cancellerà i post giudicati proibiti, sarà oscurato. La scorsa settimana, come primo avvertimento era stato rallentato il traffico di immagini e video, anche se l’intervento aveva provocato come conseguenza non voluta, anche l’oscuramento per 45 minuti, dei siti del Cremlino, del governo e della stessa Roskomnadzor. “Se Twitter non attuerà le richieste di Roskomnadzor e della legge russa, considereremo come opzione quella di bloccare il servizio in tutto il territorio russo”, recita il comunicato dell’agenzia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Ultimatum adall’Agenzia per il controllo delle Comunicazioni inRoskomnadzor: se la piattaforma non cancellerà i post giudicati proibiti, sarà oscurato. La scorsa settimana, come primo avvertimento era stato rallentato il traffico di immagini e video, anche se l’intervento aveva provocato come conseguenza non voluta, anche l’oscuramento per 45 minuti, dei siti del Cremlino, del governo e della stessa Roskomnadzor. “Senon attuerà le richieste di Roskomnadzor e della legge russa, considereremo come opzione quella di bloccare il servizio in tutto il territorio russo”, recita il comunicato dell’agenzia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

