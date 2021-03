Principe Filippo dimesso dall’ospedale dopo l’intervento al cuore | un mese di ricovero | il più lungo della sua vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilha lasciato l’ospedale Edoardo VII di Londra,avere subito un intervento al. Il duca di Edimburgo, 99 anni, era stato ricoverato all’ospedale King Edward VII di Londra il 16 febbraio, dove era stato curato per un’infezione. Poi il 1° marzo era stato trasferito in una clinica specializzata in malattie cardiache, il St Bartholomew’s Hospital, dove è stato sottoposto a un intervento per condizioni cardiache pre-esistenti. Successivamente è stato riportato nuovamente al King Edward VII. Per lui si è trattatopermanenza più lunga mai avuta in ospedale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.