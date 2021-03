Perchè quello tra Facebook e News Corp è un accordo storico (Di martedì 16 marzo 2021) Probabilmente si è appena scritta una nuova pagina della storia dell’editoria in Australia. Facebook, il gigante tecnologico americano, ha seguito l’esempio di Google e ha stretto un accordo con News Corp di Rupert Murdoch (il più grande gruppo editoriale australiano) per pagare i contenuti che transiteranno sui propri servizi. L’evento segna la fine di un capitolo burrascoso, che ha visto il governo australiano e Big Tech scornarsi riguardo a una nuova legge che impone alle compagnie tecnologiche di riconoscere un contributo ai contenuti editoriali che appaiono sulle loro piattaforme. Facebook e Google hanno puntato i piedi, il primo ha addirittura oscurato svariate pagine di notizie e non, ma all’entrata in vigore della legge (il 25 febbraio) le parti erano riuscite a trovare un compromesso. Secondo ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Probabilmente si è appena scritta una nuova pagina della storia dell’editoria in Australia., il gigante tecnologico americano, ha seguito l’esempio di Google e ha stretto uncondi Rupert Murdoch (il più grande gruppo editoriale australiano) per pagare i contenuti che transiteranno sui propri servizi. L’evento segna la fine di un capitolo burrascoso, che ha visto il governo australiano e Big Tech scornarsi riguardo a una nuova legge che impone alle compagnie tecnologiche di riconoscere un contributo ai contenuti editoriali che appaiono sulle loro piattaforme.e Google hanno puntato i piedi, il primo ha addirittura oscurato svariate pagine di notizie e non, ma all’entrata in vigore della legge (il 25 febbraio) le parti erano riuscite a trovare un compromesso. Secondo ...

