Advertising

JohSogos : RT @CorSport: #Pallotta duro su #Tacopina: 'A #Trigoria cercava oggetti da portarsi a casa' - CorSport : #Pallotta duro su #Tacopina: 'A #Trigoria cercava oggetti da portarsi a casa' - sportli26181512 : Pallotta duro su Tacopina: 'A Trigoria cercava oggetti da portarsi a casa': L'ex presidente all'attacco: 'Non ha ma… - siamo_la_Roma : ?? Duro scontro tra #Pallotta e #Tacopina ?? L'ex presidente giallorosso ?? 'Non ha mai avuto un ruolo operativo alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallotta duro

Corriere dello Sport.it

Non sono d'accordo su comeha gestito le relazioni coi tifosi. Li ha chiamati idioti, sono cose che non hanno senso: così non si rispetta la cultura della città e del Paese in cui si sta ...... primo a sostenere l'idea di(allora presidente giallorosso). Ai microfoni della Dire ha ... Con le elezioni a breve, questocolpo non serviva alla Raggi che non ha avuto la strada spianata ...Questa sera è arrivata la risposta di James Pallotta, sempre tramite i social: "Probabilmente l'intervista di Tacopina è la cosa più divertente che ho visto negli ultimi anni. Joe Tacopina non ha mai ...