Orlando: stop licenziamenti fino a ottobre per chi non ha la Cig (Di martedì 16 marzo 2021) Alice Torri Il governo protrarrà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come la cassa integrazione); per tutti gli altri, invece, il blocco proseguirò fino a ottobre per poter varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, spiegando tra marzo e Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di martedì 16 marzo 2021) Alice Torri Il governo protrarràa giugno il blocco deiper quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come la cassa integrazione); per tutti gli altri, invece, il blocco proseguiròper poter varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea, spiegando tra marzo e Improntaunika.it - Upday News.

