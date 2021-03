Netflix da record: traguardo pazzesco per la piattaforma streaming (Di martedì 16 marzo 2021) Un altro importantissimo traguardo quello appena raggiunto da Netflix, che straccia l’ennesimo record Che Netflix sia la piattaforma streaming numero uno al mondo, ci sono ben pochi dubbi. Da ormai diversi anni, fornisce a milioni di utenti un servizio completo e in continuo aggiornamento, basato su un catalogo che può vantare centinaia di film, serie L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Un altro importantissimoquello appena raggiunto da, che straccia l’ennesimoChesia lanumero uno al mondo, ci sono ben pochi dubbi. Da ormai diversi anni, fornisce a milioni di utenti un servizio completo e in continuo aggiornamento, basato su un catalogo che può vantare centinaia di film, serie L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Netflix record ROSÉ delle BLACKPINK l'evoluzione del K - Pop. Il suo progetto solista 'R' ...il record nella prima settimana di vendite per un disco di debutto di una girlband di K - pop nella Storia della musica. Nello stesso mese è uscito anche Light Up The Sky, il documentario Netflix che ...

Oscar, Italia in gara per tre statuette con Pausini e 'Pinocchio' Ben 35 le nomination di Netflix per 16 suoi film, tra cui 'Mank', 'The Trial of the Chicago 7' e '... un record per l'azienda. La soddisfazione italiana "Ancora non ci credo, sapere che sono nominata ...

Oscar 2021 nomination: dal trionfo di Mank al successo di Netflix Dopo il grande successo ai Golden Globe 2021 per diversi attori, addetti ai lavori e prodotti cinematografici, è finalmente arrivato il momento della manifestazione a premi più celebre e ambita nel mo ...

