Morto Yasuo Otsuka, storico animatore di ‘Lupin’ e ‘Conan’ (Di martedì 16 marzo 2021) Il disegnatore e regista giapponese Yasuo Otsuka, uno dei grandi animatori di popolari cartoni nipponici come ‘Lupin III’ e ‘Conan il ragazzo del futuro’, è Morto il 15 marzo: aveva 89 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, durante il Tokyo Anime Awards Festival 2021. Collaboratore di Isao Takahata e Hayao Miyazaki, Otsuka è noto per aver lavorato a molti dei primi film giapponesi d’animazione degli anni ’50 e ’60, tra i quali “La leggenda del serpente bianco”, “La grande avventura del principe Valiant”, “Robin e i due moschettieri e mezzo”, “Il piccolo principe e il drago a otto teste”, “Il gatto con gli stivali”. Otsuka è stato poi animatore direttore delle animazioni e disegnatore di “Lupin III”, di cui ha curato le prime ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Il disegnatore e regista giapponese, uno dei grandi animatori di popolari cartoni nipponici come ‘Lupin III’ e ‘Conan il ragazzo del futuro’, èil 15 marzo: aveva 89 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, durante il Tokyo Anime Awards Festival 2021. Collaboratore di Isao Takahata e Hayao Miyazaki,è noto per aver lavorato a molti dei primi film giapponesi d’animazione degli anni ’50 e ’60, tra i quali “La leggenda del serpente bianco”, “La grande avventura del principe Valiant”, “Robin e i due moschettieri e mezzo”, “Il piccolo principe e il drago a otto teste”, “Il gatto con gli stivali”.è stato poidirettore delle animazioni e disegnatore di “Lupin III”, di cui ha curato le prime ...

