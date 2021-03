Michelle Obama commenta l’intervista di Meghan e Harry: “Spero ci sia perdono” (Di martedì 16 marzo 2021) La stampa americana si è schierata a favore di Meghan Markle l’intervista di Meghan Markle e Harry da Oprah Winfrey è destinata a far parlare a lungo. In America la stampa e anche vari personaggi sportivi e non (da Serena Williams all’attuale Potus, Joe Biden) si sono “schierati” a favore dell’ex attrice canadese. Proprio il portavoce (Jen Psaki) dell’attuale Presidente, in una nota stampa ha spiegato: “Ovviamente molti di noi hanno visto l’intervista, come hanno fatto molti americani e molte persone in tutto il mondo. E questa deve essere una occasione a farsi avanti per parlare delle proprie lotte e problemi di salute mentale e raccontare la propria storia personale, cosa che richiede coraggio “. Recentemente ne ha parlato anche l’ex First Lady Michelle Obama, nel ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021) La stampa americana si è schierata a favore diMarklediMarkle eda Oprah Winfrey è destinata a far parlare a lungo. In America la stampa e anche vari personaggi sportivi e non (da Serena Williams all’attuale Potus, Joe Biden) si sono “schierati” a favore dell’ex attrice canadese. Proprio il portavoce (Jen Psaki) dell’attuale Presidente, in una nota stampa ha spiegato: “Ovviamente molti di noi hanno visto, come hanno fatto molti americani e molte persone in tutto il mondo. E questa deve essere una occasione a farsi avanti per parlare delle proprie lotte e problemi di salute mentale e raccontare la propria storia personale, cosa che richiede coraggio “. Recentemente ne ha parlato anche l’ex First Lady, nel ...

