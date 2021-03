(Di martedì 16 marzo 2021) E’ un ricordo singolare quello di Vittoriosulla Loggia P2. Loche scoppiò 40fa e che colpì come un terremoto lo scenario politico. I piduisti divennero i nemici assoluti del Paese e Licio Gelli il grande burattinaio al quale addebitare tutti i mali, le trame, i complotti veri o presunti che hanno costellato le paginenostra storia.e l’editoriale sull’inchiesta P2nel suo editoriale su Libero usa un tono ironico e tagliente per esprimere il suo giudizio su un’inchiesta che considera farlocca. “Gli affiliati erano accusati di qualsiasi reato, tranne checrocifissione di Gesù”. E ancora: “Secondo gli investigatori dei miei stivali, la P2 era una banda che finanziava addirittura il terrorismo in chiave anticomunista. Una ...

Advertising

ZZiliani : Sono stato autore per una decina d’anni del #Controcampo di #Piccinini. Smaltito il posticipo, si partiva decisi co… - marcoranieri72 : RT @SecolodItalia1: Lo scandalo P2 dopo 40 anni. Feltri: fu l’arma dei comunisti, anche io avevo il modulo della loggia… - maxkite66 : @iostoconlecapre Si, in pratica dopo lo scandalo di Crotone è stato istituito. - patriziagatto3 : RT @SecolodItalia1: Lo scandalo P2 dopo 40 anni. Feltri: fu l’arma dei comunisti, anche io avevo il modulo della loggia… - dvbntd61 : RT @SecolodItalia1: Lo scandalo P2 dopo 40 anni. Feltri: fu l’arma dei comunisti, anche io avevo il modulo della loggia… -

Ultime Notizie dalla rete : scandalo dopo

Il Secolo d'Italia

l'esordio dietro la macchina da presa poco più che ventenne con La commare secca , il regista ha scritto pagine fondamentali di cinema dirigendo capolavori destinati a dividere, creare...Almeno fino al suo coinvolgimento nelloEpstein che ha costretto The Queen a "... Elisabetta rimediò subito con un telefonata, e pocoEdoardo ricevette il suo regalo. Non tutti, però, ...Cavallari non ebbe poche difficoltà, poiché il Corriere uscì dallo scandalo artefatto con le ossa rotte. E la Repubblica ne fu avvantaggiata imponendosi sul mercato come concorrente pericoloso del ...L'autore premio Oscar per L'ultimo imperatore scomparso tre anni fa avrebbe compiuto oggi 80 anni. Ecco i suoi migliori film in streaming.