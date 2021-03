LIVE Tirreno-Adriatico, cronometro in DIRETTA: scende dalla pedana Edoardo Affini (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Affini passa all’intermedio in 4’45”. 13.18 Rivi ha concluso la prova in 12’21”, mentre Jan Tratnik ha il miglior tempo all’intermedio: 4’46”. 13.15 Attilio Viviani ha concluso la prova in 13’08”. E’ partito, nel frattempo, Edoardo Affini. 13.12 Samuele Rivi e Matteo Moschetti hanno il miglior tempo attuale all’intermedio: 5’05” per loro. 13.08 Gli atleti partiranno distanziati da un minuto, tra gli ultimi quindici che saranno separati da due minuti. 13.04 Tra dieci minuti partirà Edoardo Affini, un potenziale outsider per il successo odierno. 13.00 Inizia ufficialmente l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2021. 12.55 Il grande favorito Filippo Ganna partirà alle 14.30. I primi quindici ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21passa all’intermedio in 4’45”. 13.18 Rivi ha concluso la prova in 12’21”, mentre Jan Tratnik ha il miglior tempo all’intermedio: 4’46”. 13.15 Attilio Viviani ha concluso la prova in 13’08”. E’ partito, nel frattempo,. 13.12 Samuele Rivi e Matteo Moschetti hanno il miglior tempo attuale all’intermedio: 5’05” per loro. 13.08 Gli atleti partiranno distanziati da un minuto, tra gli ultimi quindici che saranno separati da due minuti. 13.04 Tra dieci minuti partirà, un potenziale outsider per il successo odierno. 13.00 Inizia ufficialmente l’ultima tappa della2021. 12.55 Il grande favorito Filippo Ganna partirà alle 14.30. I primi quindici ...

Advertising

infoitsport : DIRETTA Tirreno-Adriatico 2021, Settima Tappa LIVE - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico, cronometro in DIRETTA: l'Italia si aggrappa a Filippo Ganna - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico cronometro in DIRETTA: Filippo Ganna vuole regalare un sorriso all’Italia - #Tirreno-Adriati… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico cronometro in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Filippo Ganna - #Tirreno-Adriatico #cronometro… - ilcentrotirreno : [IL CENTRO TIRRENO - Immediapress] -