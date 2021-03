Laura Pausini | splendida notizia | “Dedico questa nomination a mio babbo”

(Di martedì 16 marzo 2021) La cantanteha ricevuto proprio ieri una delle più prestigiose: sul suo profilo gioia e parole toccanti in vista del grande evento.e la fantastica(Instagram)ha appena ricevuto una fantastica! Solo un paio di settimane fa laè stata premiata con un grande riconoscimento: ha vinto infatti il Golden Globe per la “miglior canzone originale”. E la stessa canzone, dal titolo “Io sì (Seen)” ha appena ricevuto un’altra fantastica. Il brano è tratto dal film “La vita davanti a sè” ed ha un significato intenso e molto importante. Abbiamo visto l’artista in tv, subito dopo la vittoria, sul palco ...

Commossa fino alle lacrime.dedica la candidatura per la Miglior Canzone Originale agli Oscar 2021 a suo papà Fabrizio. E lo fa senza trattenere il pianto. Con Io Sì ha già vinto il Golden Globe e ora punta alla ...ha condiviso sui social, il momento in cui ha scoperto la candidatura agli Oscar 2021 del suo brano " Io Sì ". Seduta sul divano tra la figlia piccola e il suo fidanzato, la cantante ...La Pausini sorride, mentre racconta la candidatura ... So solo che quando qualcosa mi spaventa, poi mi “butto”. Laura racconta anche le difficoltà nel gestire il successo in maniera semplice. “In ...“Gli Oscar sono un traguardo per cui mi sento “piccola”, come Sanremo quando ero ragazzina”. Laura Pausini si emoziona, mentre risponde alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa ...