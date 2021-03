La nuova interfaccia di Android Fast Pair supporta i prodotti Fitbit e OnePlus (Di martedì 16 marzo 2021) La funzione Android Fast Pair è ora disponibile per un maggior numero di dispositivi oltre a quelli realizzati da Google. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 16 marzo 2021) La funzioneè ora disponibile per un maggior numero di dispositivi oltre a quelli realizzati da Google. L'articolo proviene da Tutto

