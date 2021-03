“Isis decapita i bambini in Mozambico”: la denuncia di Save the Children (Di martedì 16 marzo 2021) Continua a scorrere sangue nel nord del Mozambico: ma i militanti islamici nella provincia di Cabo Delgado questa volta hanno affondate le lame nel collo di bambini. Lo denuncia Save the Children nel suo ultimo rapporto, raccogliendo le strazianti testimonianze delle madri di alcuni dei minori trucidati dai terroristi legati all’Isis. “Quella notte il nostro villaggio fu attaccato e le case bruciate – ha raccontato una di loro – Quando tutto è cominciato, ero a casa con i miei quattro figli. Abbiamo provato a scappare nel bosco ma hanno preso mio figlio più grande (12 anni) e lo hanno decapitato. Non abbiamo potuto far nulla perché saremmo stati uccisi anche noi”. Storie che non lasciano spazio ai commenti, e che “ci hanno sconvolto” – ha dichiarato alla BBC il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Continua a scorrere sangue nel nord del: ma i militanti islamici nella provincia di Cabo Delgado questa volta hanno affondate le lame nel collo di. Lothenel suo ultimo rapporto, raccogliendo le strazianti testimonianze delle madri di alcuni dei minori trucidati dai terroristi legati all’. “Quella notte il nostro villaggio fu attaccato e le case bruciate – ha raccontato una di loro – Quando tutto è cominciato, ero a casa con i miei quattro figli. Abbiamo provato a scappare nel bosco ma hanno preso mio figlio più grande (12 anni) e lo hannoto. Non abbiamo potuto far nulla perché saremmo stati uccisi anche noi”. Storie che non lasciano spazio ai commenti, e che “ci hanno sconvolto” – ha dichiarato alla BBC il ...

