Genoa | Destro ad un gol dal rinnovo | la clausola sul contratto…

Mattia Destro ha tutta l'intenzione di restare al Genoa e per farlo gli basterà fare... un altro gol, magari nel prossimo match di campionato contro il Parma al Tardini di venerdì sera che varrà per la 28^ giornata di Serie A.Una rete che gli varrebbe anche il rinnovo automatico del contratto. Infatti, come spiega TMW che cita Il Secolo XIX, esisterebbe una clausola nell'accordo tra il centravanti e il Grifone, che farebbe scattare il prolungamento per un'altra stagione, ovvero fino al 2022. Un gol utile per farsi un regalo di compleanno, dato che Destro farà gli anni il prossimo 20 marzo, ma soprattutto per confermare la sua permanenza nel club di Preziosi.

