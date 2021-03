Francia, inflazione stabile a febbraio (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – stabile l’inflazione in Francia a febbraio. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua dello 0,6% in linea con il livello del mese precedente. Il dato risulta superiore al consensus (+0,4%). Su base mensile non si registra invece una variazione apprezzabile, dopo il +0,2% del mese precedente e contro attese per un calo dello 0,1%. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,8% come il mese precedente (consensus +0,7%) ed un livello mensile invariato (+0,3% il mese precedente ed il conssensus). Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –l’in. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua dello 0,6% in linea con il livello del mese precedente. Il dato risulta superiore al consensus (+0,4%). Su base mensile non si registra invece una variazione apprezzabile, dopo il +0,2% del mese precedente e contro attese per un calo dello 0,1%. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,8% come il mese precedente (consensus +0,7%) ed un livello mensile invariato (+0,3% il mese precedente ed il conssensus).

Advertising

DividendProfit : Francia, inflazione stabile a febbraio - CEReconomia : +Misery Index+ In aumento l'inflazione in tutti i Paesi europei! A gennaio, #inflazione annua in #Spagna +0,4% (-0,… - PaoloLuraschi : -Usa:indice manifatturiero del NYEmpire State marzo •Martedì 16 marzo -Giappone:produzione industriale gennaio -F… - Black300Joe : @chiaraped @FartFromAmerika @Musso___ Vediamo se lo capisci così: la Fed sarà in Q. E. da 1.900 miliardi di US Do… - albertomaldino : Il Punto: Il sistema tributario francese e quello italiano possono sembrare molto diversi, ma in realtà condividono… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia inflazione Francia, inflazione stabile a febbraio Stabile l'inflazione in Francia a febbraio . Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua ...

Market mover: l'agenda di martedì 16 marzo 2021 Diversi i market mover di giornata. In evidenza in mattinata il dato finale dell'inflazione in Francia e in Italia. Tra i market mover della seduta l'indice tedesco Zew ma anche le vendite al dettaglio e la produzione industriale Usa. Sempre negli Stati Uniti in uscita l'indice ...

Francia, inflazione stabile a febbraio Il Messaggero Borsa Milano torna a correre, Banco Bpm in volata su ipotesi M&A nel comparto bancario Sui mercati prevale l'ottimismo per la ripresa economica nonostante i timori per un'accelerazione dell'inflazione e le preoccupazioni sul fronte vaccino. Germania e Francia per prime, seguite poi dall ...

Francia, inflazione stabile a febbraio (Teleborsa) - Stabile l'inflazione in Francia a febbraio. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione ...

Stabile l'ina febbraio . Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua ...Diversi i market mover di giornata. In evidenza in mattinata il dato finale dell'ine in Italia. Tra i market mover della seduta l'indice tedesco Zew ma anche le vendite al dettaglio e la produzione industriale Usa. Sempre negli Stati Uniti in uscita l'indice ...Sui mercati prevale l'ottimismo per la ripresa economica nonostante i timori per un'accelerazione dell'inflazione e le preoccupazioni sul fronte vaccino. Germania e Francia per prime, seguite poi dall ...(Teleborsa) - Stabile l'inflazione in Francia a febbraio. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione ...