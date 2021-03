Fabrizio Corona: la notizia è appena arrivata dall’ospedale (Di martedì 16 marzo 2021) Fabrizio Corona, ancora ricoverato in Psichiatria all’ospedale Niguarda di Milano, ha sospeso lo sciopero della sete bevendo un bicchiere di thé. Ieri l’ex paparazzo aveva fatto fatica a parlare, mentre oggi è riuscito a fare un ragionamento sensato. Per l’avvocato Ivano Chiesa, l’ex paparazzo resterà ricoverato ancora a lungo: al Niguarda era arrivato dopo essersi ferito al braccio pochi minuti dopo aver saputo della revoca ai domiciliari. Al quinto giorno dello sciopero della fame e della sete Fabrizio Corona, ancora ricoverato in Psichiatria all'ospedale Niguarda di Milano, ha bevuto un bicchiere di thé dopo le continue insistenze dell'avvocato e dei medici di ingerire qualcosa. Come è stato riportato nel programma tv "Pomeriggio Cinque", ieri l'ex paparazzo aveva fatto fatica a parlare, mentre oggi è riuscito ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 marzo 2021), ancora ricoverato in Psichiatria all’ospedale Niguarda di Milano, ha sospeso lo sciopero della sete bevendo un bicchiere di thé. Ieri l’ex paparazzo aveva fatto fatica a parlare, mentre oggi è riuscito a fare un ragionamento sensato. Per l’avvocato Ivano Chiesa, l’ex paparazzo resterà ricoverato ancora a lungo: al Niguarda era arrivato dopo essersi ferito al braccio pochi minuti dopo aver saputo della revoca ai domiciliari. Al quinto giorno dello sciopero della fame e della sete, ancora ricoverato in Psichiatria all'ospedale Niguarda di Milano, ha bevuto un bicchiere di thé dopo le continue insistenze dell'avvocato e dei medici di ingerire qualcosa. Come è stato riportato nel programma tv "Pomeriggio Cinque", ieri l'ex paparazzo aveva fatto fatica a parlare, mentre oggi è riuscito ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - Corriere : Celentano in difesa di Fabrizio Corona: «Punizione spropositata» - Corriere : Celentano in difesa di Fabrizio Corona: «Punizione spropositata» - MariaMusto19 : RT @LaStampa: Celentano scrive a Corona: “Caro Fabrizio, hai fatto ca...te. Ma troppi 14 anni di prigione” - cancellato_r : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA -