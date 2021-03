Enel X | mappa interattiva mobilità conferma crollo spostamenti zone rosse

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – LadelladiX, società del Gruppoilquasi verticale dellanelle città e Regioni italiane in zona rossa, in particolare le new entry, come Lazio e Puglia. “City Analytics –di” la soluzione diX e HERE Technologies che, a partire dall’analisi dei Big Data, stima la variazione deglie dei chilometri percorsi,a partire da lunedì 15 marzo unain sensibile calo in tutte le regioni in zona rossa (Lazio, Puglia, Lombardia, Piemonte, Campania). Il Lazio è la Regione che accusa il calo più forte sia rispetto alla settimana precedente (-28%) sia rispetto a ...

Borsa Italiana

Ladella mobilità diX , società del Gruppo, conferma il crollo quasi verticale della mobilità nelle città e Regioni italiane in zona rossa , in particolare le new entry, come Lazio e ...E' quanto rilevato da 'City Analytics -di mobilità' la soluzione diX e Here Technologies che, a partire dall'analisi dei Big Data, stima tra gli altri la variazione degli spostamenti e ...(Teleborsa) - La mappa della mobilità di Enel X, società del Gruppo Enel, conferma il crollo quasi verticale della mobilità nelle città e Regioni italiane in zona rossa, in particolare le new entry, ...