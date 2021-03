Covid, Miozzo: “Cts ha operato bene” (Di martedì 16 marzo 2021) “La croce l’abbiamo portata per 13 mesi, 13 mesi di difficile lavoro in un ambiente, un contesto complicatissimo, mai visto prima, nessuno di noi aveva mai affrontato, nemmeno uno come me che ha affrontato emergenze in giro per il mondo. Anche per me è stato veramente di livello straordinario”. Così Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts, a Rcs Academy su Corrieretv parlando dell’emergenza coronavirus. “Il Cts ha operato bene, ha operato bene sin dall’inizio è stata quella struttura di collegamento in un contesto complesso dove nella maggior parte delle istituzioni del nostro paese non esisteva una vera cultura di gestione delle emergenze – ha aggiunto Miozzo a Rcs Academy poche ore dopo aver reso note le sue dimissioni – per cui bisogna cercare di mediare le comunicazioni, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) “La croce l’abbiamo portata per 13 mesi, 13 mesi di difficile lavoro in un ambiente, un contesto complicatissimo, mai visto prima, nessuno di noi aveva mai affrontato, nemmeno uno come me che ha affrontato emergenze in giro per il mondo. Anche per me è stato veramente di livello straordinario”. Così Agostino, ex coordinatore del Cts, a Rcs Academy su Corrieretv parlando dell’emergenza coronavirus. “Il Cts ha, hasin dall’inizio è stata quella struttura di collegamento in un contesto complesso dove nella maggior parte delle istituzioni del nostro paese non esisteva una vera cultura di gestione delle emergenze – ha aggiuntoa Rcs Academy poche ore dopo aver reso note le sue dimissioni – per cui bisogna cercare di mediare le comunicazioni, ...

