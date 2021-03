Canzone Segreta ospiti seconda puntata del 18 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Canzone Segreta ospiti seconda puntata Dopo il buon esordio della scorsa ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 16 marzo 2021)Dopo il buon esordio della scorsa ...

Advertising

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - MMalgioglio : Bravissimo Stefano Fresi e la sua versione di 'Sexy Tango' sarà tra le mie canzoni preferite del 2021 ?? - Canzone S… - tuttopuntotv : Canzone Segreta, ospiti e anticipazioni seconda puntata venerdì 19 marzo 2021 - FodorEleonora : RT @giellevu: #Oscars < 10 #nomination per il film in bianco e nero #Mank di Fincher sulla storia segreta di 'Quarto potere' di Orson Well… - sofixsofix86 : RT @elena_mastro2: Ci siamo quasi! Questo venerdì 19 la partecipazione di #Mika a #LaCanzoneSegreta su #Rai1 in prima serata! ?????? https://t… -