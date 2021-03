Bayern Monaco Lazio, walk around all’Allianz Arena per i biancocelesti – VIDEO (Di martedì 16 marzo 2021) La Lazio svolge il consueto walk around alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco – VIDEO Alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio svolge il consueto walk around. I biancocelesti sono scesi in campo all’Allianz Arena alle 18.15 per sondare il terreno di gioco dove, domani sera, sfideranno i campioni d’Europa. Le immagini del walk around di Inzaghi e i suoi giocatori: ? walk around in corso per la squadra all'Allianz Arena di Monaco! #CMonEagles ? pic.twitter.com/NU5XxfLmQP — ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Lasvolge il consuetoalla vigilia del match di Champions League contro ilAlla vigilia del match di Champions League contro il, lasvolge il consueto. Isono scesi in campoalle 18.15 per sondare il terreno di gioco dove, domani sera, sfideranno i campioni d’Europa. Le immagini deldi Inzaghi e i suoi giocatori: ?in corso per la squadra all'Allianzdi! #CMonEagles ? pic.twitter.com/NU5XxfLmQP — ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Barcellona nella fase ad eliminazione diretta della Champions League negli ultimi 5 anni (risultati fra andata e… - LazionewsEu : Bayern Monaco – Lazio, il walk around dei biancocelesti (VIDEO) #sslazio #forzalazio #lazionews #lazionewseu - LaPiccanza : RT @Formigoal: #AccaddeOggi 11 Marzo 2011: al termine del primo tempo il Bayern Monaco conduce per 2-1 sull'#Inter e, forte anche della vi… - infoitsport : Bayern Monaco su Brozovic. Rummenigge: 'Non abbiamo mai avuto contatti' - laziopress : CHAMPIONS LEAGUE – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Bayern Monaco -