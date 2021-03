Uomini e Donne | la tronista Samantha vuole Gero | piovono le critiche

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sconcerto a, laCurcioil cavaliereNatale:le. (screenshot video)Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, c’è sconcerto tra i telespettatori di. I fan del programma si sono sentiti oggi confessare in diretta dallaCurcio la sua intenzione di non uscire con un corteggiatore, ma di preferire un cavaliere, nella fattispecieNatale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>nuova: chi è la modella curvy I due si sono scambiati i numeri di telefono e si sono ...

Advertising

robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - mara_carfagna : Contro l’Iss è stato compiuto un vile e inaccettabile atto intimidatorio. L’impegno e la dedizione che contraddisti… - matteosalvinimi : Ancora rivolte e violenza nel carcere bolognese della Dozza dove circola un distillato alcolico intossicante prodot… - callthewild : RT @Internazionale: Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battuto ci… - mariapaola1950 : RT @Marcosworld_88: Non io che vedo il #VenereeMartePlatino, seguo Uomini e Donne e mi parte 'HO ALLACCIATO LE MIE SCARPEEEE' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Così ripartiti i 61 nuovi decessi: 1 in provincia di Piacenza (un uomo di 60 anni); 2 nel parmense (una donna di 83 anni e un uomo di 70); 7 a Reggio Emilia (2, di 72 e 88 anni, e 5, ...Durante una lite con l'influencer italo - persiana, infatti, Zorzi ha lanciato accuse molto pesanti all' ex tronista diche è ricorso a vie legali per tutelarsi. Ora, tuttavia, sembra ...Riascolta Meno sale più salute: le sostituzioni di Simone Salvini di La bufala in tavola. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Una serie di eventi scandiranno il tempo che da oggi separa all'inizio della quinta conferenza promossa da Ue e Nazioni Unite su "Supportare il futuro della Siria e della regione" (# SyriaConf2021, 29 ...