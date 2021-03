Un diario comunista nell’ora più difficile

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 16 marzo 2021) La storiografia sul Pci si caratterizza per una grande ricchezza memorialistica, che non ha avuto eguali in altri partiti comunisti. Molto più rari sono stati invece i contributi diaristici. E proprio da questo punto di vista, ildi Celeste Negarville, pubblicato in Clandestino a Parigi (Donzelli, pp. 164, euro 19) costituisce, come scrive nella sua bella introduzione Aldo Agosti, un documento straordinario. ESSO, INFATTI, ci permette di seguire dall’interno il periodo forse più lacerante dell’intera storia del Pci, quello … Continua L'articolo proviene da il manifesto.