Tommaso Zorzi è il nuovo Pulcino Pio? - (Di lunedì 15 marzo 2021) Francesca Galici Lasciate spazio, stanno arrivando Tommaso Zorzi e il suo ego smisurato: ecco perché il vincitore del Gf Vip è il nostro personaggio della settimana Ci sono personaggi, non persone, che hanno fatto dell'antipatia la loro cifra. L'ultimo esemPio lampante è quello di Tommaso Zorzi, da molti considerato l'astro nascente della televisione italiana. Ha uno stuolo di fan che lo idolatra e altrettante persone che non ne apprezzano l'atteggiamento, da molti ritenuto borioso. È fuor di dubbio che sia stato uno dei personaggi più forti del Grande Fratello Vip 5 che si è appena concluso e, per carità, l'ha pure vinto. Ma entrava nella Casa con una buona fanbase social che si è autoalimentata così come si alimentano i tormentoni musicali, senza un vero motivo logico. Avete presente ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Francesca Galici Lasciate spazio, stanno arrivandoe il suo ego smisurato: ecco perché il vincitore del Gf Vip è il nostro personaggio della settimana Ci sono personaggi, non persone, che hanno fatto dell'antipatia la loro cifra. L'ultimo esemlampante è quello di, da molti considerato l'astro nascente della televisione italiana. Ha uno stuolo di fan che lo idolatra e altrettante persone che non ne apprezzano l'atteggiamento, da molti ritenuto borioso. È fuor di dubbio che sia stato uno dei personaggi più forti del Grande Fratello Vip 5 che si è appena concluso e, per carità, l'ha pure vinto. Ma entrava nella Casa con una buona fanbase social che si è autoalimentata così come si alimentano i tormentoni musicali, senza un vero motivo logico. Avete presente ...

Advertising

redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - domenicalive : Alba Parietti CHOC! 'Tommaso Zorzi lo sento tutti i giorni!' L'amicizia che non ci aspettavamo! #DomenicaLive ?? - domenicalive : Francesco Oppini e l'amicizia con Tommaso Zorzi: 'L'amicizia vera è un amore' #DomenicaLive - _aaanto_ : RT @fuoridallhype_: quando non hai la patente ma hai il posto al parcheggio con il tuo nome tutorial by tommaso zorzi - _unsaidemily : RT @fuoridallhype_: immaginate dare un parcheggio riservato con tanto di nome sopra a uno come Tommaso Zorzi con l’ego a tremila -