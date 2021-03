Sviluppo di impianti di riciclo chimico: accordo Nextchem e Agilyx (Di lunedì 15 marzo 2021) Supportare lo Sviluppo di impianti di riciclo chimico avanzato a livello mondiale. E’ questo l’obiettivo dell’accordo firmato da Nextchem, controllata Maire Tecnimont Spa, e Agilyx Corporation, società interamente controllata da Agilyx As (Euronext Growth (Oslo): ‘Aglx’), pioniera nel riciclo avanzato della plastica post-consumo. L’accordo integra la tecnologia avanzata di pirolisi di Agilyx con l’esperienza di Nextchem, leader nel licensing, nello Sviluppo e nei servizi Epc per soluzioni di riciclo della plastica. Secondo l’accordo, Nextchem sarà il partner tecnologico ed Epc di Agilyx. Scopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Supportare lodidiavanzato a livello mondiale. E’ questo l’obiettivo dell’firmato da, controllata Maire Tecnimont Spa, eCorporation, società interamente controllata daAs (Euronext Growth (Oslo): ‘Aglx’), pioniera nelavanzato della plastica post-consumo. L’integra la tecnologia avanzata di pirolisi dicon l’esperienza di, leader nel licensing, nelloe nei servizi Epc per soluzioni didella plastica. Secondo l’sarà il partner tecnologico ed Epc di. Scopo ...

