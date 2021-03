Studenti rapiti in Nigeria: attacco a una scuola elementare (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora Studenti rapiti in Nigeria. Le autorità della regione settentrionale di Kaduna hanno sequestrato l’attacco a una scuola nella regione di Kaduna. Gli Studenti rapiti frequentavano una scuola primaria. Attualmente non si conosce il numero esatto dei bambini trattenuti dai rapitori. Sono in corso le indagini per stabilire la matrice del sequestro, probabilmente attuato dai Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancorain. Le autorità della regione settentrionale di Kaduna hanno sequestrato l’a unanella regione di Kaduna. Glifrequentavano unaprimaria. Attualmente non si conosce il numero esatto dei bambini trattenuti dai rapitori. Sono in corso le indagini per stabilire la matrice del sequestro, probabilmente attuato dai

Advertising

LapoLorenzetti : Nell'attacco sono stati rapiti un numero non ancora definito di #studenti e #professori. È il sesto attacco a scuo… - enricovik : RT @SteadfastNGO: ?? ALTRI STUDENTI RAPITI IN #NIGERIA. - magicamirta : RT @EmmanueleDiLeo: ?? ALTRI STUDENTI RAPITI IN #NIGERIA. Uomini armati hanno fatto irruzione nel Federal College of Forestry Mechanizationn… - ItaIiaSovrana : RT @EmmanueleDiLeo: ?? ALTRI STUDENTI RAPITI IN #NIGERIA. Uomini armati hanno fatto irruzione nel Federal College of Forestry Mechanizationn… - SaraCVTo : RT @LaStampa: Nigeria, assalto in una scuola: decine di studenti rapiti -