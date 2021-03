Pietro Delle Piane su Temptation Island: “Ho recitato un ruolo” la D’Urso sbotta (Di lunedì 15 marzo 2021) Pietro Delle Piane si è reso protagonista di un’affermazione davvero molto grave su Temptation Island. Il protagonista è stato ospite, insieme con Antonella Elia, a Live non è la D’Urso. Durante il dibattito con le cinque sfere, però, è saltato fuori il reality show di Canale 5 a cui i due protagonisti hanno partecipato. In tale occasione, allora, l’attore si è giustificato del comportamento che assunse nel programma dicendo di aver recitato un ruolo. Le sue parole, naturalmente, hanno avuto una eco mediatica notevole al punto che sono state necessarie e doverose Delle precisazioni. Temptation Island è finto? Pietro Delle Piane spiazza Un po’ di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 marzo 2021)si è reso protagonista di un’affermazione davvero molto grave su. Il protagonista è stato ospite, insieme con Antonella Elia, a Live non è la. Durante il dibattito con le cinque sfere, però, è saltato fuori il reality show di Canale 5 a cui i due protagonisti hanno partecipato. In tale occasione, allora, l’attore si è giustificato del comportamento che assunse nel programma dicendo di averun. Le sue parole, naturalmente, hanno avuto una eco mediatica notevole al punto che sono state necessarie e doveroseprecisazioni.è finto?spiazza Un po’ di ...

