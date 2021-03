Pietro Delle Piane su Temptation Island: “Ho recitato un ruolo”, Barbara d’Urso prende le distanze (Di lunedì 15 marzo 2021) Una frase di Pietro Delle Piane su un presunto “copione” recitato a Temptation Island ha innescato la reazione immediata di Barbara d’Urso e degli autori della trasmissione, relativamente all’affermazione sul reality a cui ha preso parte insieme alla compagna Antonella Elia. Pietro Delle Piane: l’affermazione su Temptation Island a Live – Non è la d’Urso Poche ore fa è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, e davanti alle famose “5 sfere” si sono seduti Pietro Delle Piane e Antonella Elia. La coppia sembra aver ritrovato il sereno dopo la rottura ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Una frase disu un presunto “copione”ha innescato la reazione immediata die degli autori della trasmissione, relativamente all’affermazione sul reality a cui ha preso parte insieme alla compagna Antonella Elia.: l’affermazione sua Live – Non è laPoche ore fa è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la, e davanti alle famose “5 sfere” si sono sedutie Antonella Elia. La coppia sembra aver ritrovato il sereno dopo la rottura ...

