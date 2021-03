Oscar 2021, Laura Pausini e Pinocchio in corsa per l’Italia: sarà una notte magica (Di lunedì 15 marzo 2021) Oggi, 15 Marzo 2021, c’è stato l’annuncio delle nomination per la 93ª edizione degli Oscar 2021, in programma nella notte tra il 25 e il 25 aprile prossimo. Nonostante non sia stato un anno molto fortunato per il mondo del cinema, la cerimonia degli Oscar 2021 ci sarà, anche se con un piccolo ritardo rispetto alla normale programmazione. Agli Oscar 2021 c’è anche l’Italia sia con la canzone di Laura Pausini e Dianne Warren Seen / Io sì, già vincitrice del Golden Globe, sia con Pinocchio, film diretto da Matteo Garrone, per i costumi e il trucco. Dunque sarà una notte magica da vivere con il fiato sospeso sperando di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Oggi, 15 Marzo, c’è stato l’annuncio delle nomination per la 93ª edizione degli, in programma nellatra il 25 e il 25 aprile prossimo. Nonostante non sia stato un anno molto fortunato per il mondo del cinema, la cerimonia deglici, anche se con un piccolo ritardo rispetto alla normale programmazione. Aglic’è anchesia con la canzone die Dianne Warren Seen / Io sì, già vincitrice del Golden Globe, sia con, film diretto da Matteo Garrone, per i costumi e il trucco. Dunqueunada vivere con il fiato sospeso sperando di ...

Advertising

trash_italiano : Inarrestabile @LauraPausini: Io Sì (Seen) candidata agli Oscar! ?????? - SkyTG24 : Oscar 2021, tra poco le nomination: in corsa anche Sophia Loren e Laura Pausini. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Oscar 2021: Laura Pausini candidata per la miglior canzone, due nomination al 'Pinocchio' di Garrone #oscar2021… - zazoomblog : Oscar 2021 Laura Pausini e Pinocchio in corsa per l’Italia: sarà una notte magica - #Oscar #Laura #Pausini… - WoMoms : Nomination Oscar 2021: tutti i candidati -