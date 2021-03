Omicidio di Desirée, tre imputati in isolamento Covid: la sentenza slitta al 14 aprile (Di lunedì 15 marzo 2021) E' slittata al 14 aprile prossimo l'ultima udienza del processo a carico dei quattro norafricani accusati dell' Omicidio della 16enne di Cisterna Desirée Mariottini , trovata senza vita all'interno di ... Leggi su latinatoday (Di lunedì 15 marzo 2021) E'ta al 14prossimo l'ultima udienza del processo a carico dei quattro norafricani accusati dell'della 16enne di CisternaMariottini , trovata senza vita all'interno di ...

