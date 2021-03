Nuovo modulo autocertificazione per uscire in zona rossa fino al 6 aprile 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi, 15 marzo 2021, la zona rossa torna a imperversare in gran parte d’Italia e con essa tornano le tanto temute regole per uscire di casa. Si può viaggiare solo per motivi di lavoro, salute o urgenza e sempre con l’autocertificazione che attesti una di queste tre opzioni. Il Governo mette dunque una nuova stretta anche e soprattutto in vista delle festività pasquali di inizio aprile quando le regole saranno ancora più rigide. Nel frattempo le regioni in zona rossa tornano a essere ferree già a partire da oggi. Occupiamoci quindi del Nuovo modulo di autocertificazione dando anche qualche informazione utile su come compilarlo con successo evitando quindi spiacevoli inconvenienti qualora fossimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi, 15 marzo, latorna a imperversare in gran parte d’Italia e con essa tornano le tanto temute regole perdi casa. Si può viaggiare solo per motivi di lavoro, salute o urgenza e sempre con l’che attesti una di queste tre opzioni. Il Governo mette dunque una nuova stretta anche e soprattutto in vista delle festività pasquali di inizioquando le regole saranno ancora più rigide. Nel frattempo le regioni intornano a essere ferree già a partire da oggi. Occupiamoci quindi deldidando anche qualche informazione utile su come compilarlo con successo evitando quindi spiacevoli inconvenienti qualora fossimo ...

