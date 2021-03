Letta dovrà arginare la "ditta", come fece Renzi (Di lunedì 15 marzo 2021) Con l’elezione di Enrico Letta a nuovo segretario, il Pd tenta il tutto per tutto di un rilancio che nelle intenzioni si vuole radicale. Letta ha chiaramente indicato che ciò che serve non è un nuovo segretario, ma un nuovo Pd. Ha anche ammesso che la situazione è gravissima, e molti, come chi qui scrive, sono molto scettici sulle possibilità di riuscita di questa operazione. Cambiare un partito è cosa difficile ma non impossibile. Tuttavia, nella storia dei partiti che si sono succeduti al PCI i cambiamenti sono sempre stati modesti e pagati a caro prezzo, segno del fatto che nel partito sopravvive una cultura antica e radicata, quella che affettuosamente Pierluigi Bersani chiama ‘la ditta’, e che costituisce una poderosa forza inerziale. Per capire cosa significhi cambiare un partito è utile confrontare la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Con l’elezione di Enricoa nuovo segretario, il Pd tenta il tutto per tutto di un rilancio che nelle intenzioni si vuole radicale.ha chiaramente indicato che ciò che serve non è un nuovo segretario, ma un nuovo Pd. Ha anche ammesso che la situazione è gravissima, e molti,chi qui scrive, sono molto scettici sulle possibilità di riuscita di questa operazione. Cambiare un partito è cosa difficile ma non impossibile. Tuttavia, nella storia dei partiti che si sono succeduti al PCI i cambiamenti sono sempre stati modesti e pagati a caro prezzo, segno del fatto che nel partito sopravvive una cultura antica e radicata, quella che affettuosamente Pierluigi Bersani chiama ‘la’, e che costituisce una poderosa forza inerziale. Per capire cosa significhi cambiare un partito è utile confrontare la ...

Advertising

frega_roberto : Letta dovrà arginare la 'ditta', come fece Renzi (di R. Frega) - HuffPostItalia : Letta dovrà arginare la 'ditta', come fece Renzi - 5stecche : letta dovrà riportare quelli del piddì che sono andati ai 5s...e non il contrario come invece ha fatto egregiamen… - buchal_c : RT @GavinoSanna1967: Veltroni Franceschini Bersani Epifani Renzi Martina Zingaretti Portiamoci avanti, dopo fallimento Letta chi sarà pross… - aniello7779 : @StefanoIncocci2 Lascio volentieri a voi lo scettro dei sagaci forse non sono stato felice nell'esprimere il concet… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta dovrà Il pantheon di Letta, le stilettate di Cassese a Brunetta, i miliardoni di Caltagirone e Del Vecchio Il Pd dovrà essere centrale, sfidante verso gli alleati, si dovrà 'costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del Pd'. Per questo Letta annuncia che parlerà con tutti: Speranza, ...

Ultime Notizie Roma del 15 - 03 - 2021 ore 09:10 ...sembravi di ieri che non richiesto in qualche caso l'intervento delle forze dell'ordine ci si dovrà ...somministrazioni di vaccino anti covid altro che in via precauzionale fino al 28 marzo Enrico Letta ...

Pd, Bettini: «Il trauma è stato forte. Ora serve un chiarimento sulla natura del partito» Corriere della Sera Il Pdessere centrale, sfidante verso gli alleati, si'costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del Pd'. Per questoannuncia che parlerà con tutti: Speranza, ......sembravi di ieri che non richiesto in qualche caso l'intervento delle forze dell'ordine ci si...somministrazioni di vaccino anti covid altro che in via precauzionale fino al 28 marzo Enrico...