Grammy 2020, Beyoncé entra nella storia (Di lunedì 15 marzo 2021) Queen B colpisce ancora Beyoncé è ancora una volta la regina della scena anche ai Grammy 2021, giunti alla loro edizione numero 63 che si è tenuta nella notte (italiana) allo Staples Center di Los Angeles. Queen B fa quello che è sempre più difficile, ovvero si riconferma. L'artista ha vinto il premio per il miglior video musicale con 'Brown Skin Girl', quello per 'la migliore performance rap' e 'migliore canzone rap' con 'Savage' insieme a Megan Thee Stallion e quello per la 'migliore performance R&B' con 'Black Parade'. Il premio per il miglior video va anche a WizKiD ma soprattutto alla primogenita di Beyo, Blue Ivy che ha già un riconoscimento così a soli 9 anni. Grazie a questi ulteriori riconoscimenti diventa l'artista ad aver vinto più Grammy nella storia, ovvero 28 uno in ...

