Google Chrome traccia gli utenti anche se navigano in incognito? (Di lunedì 15 marzo 2021) (Foto: Google)Un giudice federale della California ha respinto la richiesta d’archiviazione presentata da Google per una causa intentatagli da una class action, che lo accusa di monitoraggio delle attività online degli utenti che navigano in modalità incognito su Google Chrome, il browser della casa. A giugno dell’anno scorso un gruppo di utenti si è unito in un’azione legale collettiva affermando che, anche quando il monitoraggio delle attività online era disattivato – la caratteristica principale della modalità incognito – Google Chrome avrebbe comunque archiviato le loro informazioni personali. Secondo Reuters questa causa in corso potrebbe costare a Google almeno 5 ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) (Foto:)Un giudice federale della California ha respinto la richiesta d’archiviazione presentata daper una causa intentatagli da una class action, che lo accusa di monitoraggio delle attività online deglichein modalitàsu, il browser della casa. A giugno dell’anno scorso un gruppo disi è unito in un’azione legale collettiva affermando che,quando il monitoraggio delle attività online era disattivato – la caratteristica principale della modalitàavrebbe comunque archiviato le loro informazioni personali. Secondo Reuters questa causa in corso potrebbe costare aalmeno 5 ...

Advertising

SkyTG24 : Google Chrome raccoglie dati anche in incognito. Causa da 5 miliardi di dollari negli Usa - ladyrosmarino : RT @SkyTG24: Google Chrome raccoglie dati anche in incognito. Causa da 5 miliardi di dollari negli Usa - razorblack66 : MA NON MI DIRE....???????? @iosoioevoi @guyfawkes2_0 Google Chrome raccoglie dati anche durante navigazione in incognit… - ginee28 : RT @SkyTG24: Google Chrome raccoglie dati anche in incognito. Causa da 5 miliardi di dollari negli Usa - giorgiotablet : Nuova versione del browser Chrome per sanare 3 vulnerabilità di gravità “alta” - Controllare Google Chrome se versi… -