Elisa: in un Colosseo vuoto intona il toccante brano “Promettimi” (Di lunedì 15 marzo 2021) In un Colosseo deserto, Elisa, introdotta da un emozionante monologo che invita a rompere il silenzio, canta il toccante brano “Promettimi” A 10 anni esatti dall’inizio della guerra in Siria, alle ore 18:00 sulla pagina “Save The Children” Elisa ha intonato “Promettimi“, brano che fa da colonna sonora alla campagna “Fino all’ultimo bambino“. “Promettetemi di rompere il silenzio attorno a questa guerra“, racconta, in uno straziante monologo, una bambina che chiede di non dimenticare tutti i suoi coetanei che sono morti a causa di questa guerra interminabile. Un messaggio molto forte che ci porta a riflettere, e pensare, a quanto siamo stati fortunati a nascere da questa parte del mondo, e per questo, è nostro compito garantire ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) In undeserto,, introdotta da un emozionante monologo che invita a rompere il silenzio, canta il” A 10 anni esatti dall’inizio della guerra in Siria, alle ore 18:00 sulla pagina “Save The Children”hato ““,che fa da colonna sonora alla campagna “Fino all’ultimo bambino“. “Promettetemi di rompere il silenzio attorno a questa guerra“, racconta, in uno straziante monologo, una bambina che chiede di non dimenticare tutti i suoi coetanei che sono morti a causa di questa guerra interminabile. Un messaggio molto forte che ci porta a riflettere, e pensare, a quanto siamo stati fortunati a nascere da questa parte del mondo, e per questo, è nostro compito garantire ...

Advertising

Corriere : Elisa in concerto nel Colosseo deserto: «La mia voce per la Siria» - SaveChildrenIT : Il @ParcoColosseo si fa portavoce di un messaggio universale perché la tragedia della guerra in #Siria abbia fine.… - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Save The Children, Elisa canta “Promettimi” al Colosseo per i bambini in Siria - AngeloTani : RT @SaveChildrenIT: Il @ParcoColosseo si fa portavoce di un messaggio universale perché la tragedia della guerra in #Siria abbia fine. La n… - CordaniFlaminia : RT @DF_SaveChildren: Il @ParcoColosseo si è fatto portavoce di un messaggio universale perché la guerra in #Siria abbia fine. Grazie alla n… -