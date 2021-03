Dieci candidature agli Oscar per “Mank”, due donne per la regia (Di lunedì 15 marzo 2021) La corsa per gli Oscar entra nel vivo a chiusura dell'anno più orribile di Hollywood: con due mesi di ritardo sul solito calendario. Oggi l'annuncio delle nomination per l'edizione numero 93 in programma il prossimo 25 aprile. Due registe donne hanno ottenuto la nomination agli Oscar, prima volta nella storia quasi centenaria degli Academy Awards: sono Chloe Zhao e Emerald Fennell, rispettivamente per "Nomadland" e "Promising Young Woman". Le nomination sono state annunciate da Nick Jonas e la ex Miss Mondo Priyanka Chopra, coppia anche nella vita, collegati da Londra mentre il Presidente dell'Academy era nel Museo del cinema di Los Angeles creato da Renzo Piano che si inaugura in autunno. Saranno Oscar in presenza quelli del 25 aprile, ma in tanti teatri e sale sparsi per il mondo.Boom di nomination ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) La corsa per glientra nel vivo a chiusura dell'anno più orribile di Hollywood: con due mesi di ritardo sul solito calendario. Oggi l'annuncio delle nomination per l'edizione numero 93 in programma il prossimo 25 aprile. Due registehanno ottenuto la nomination, prima volta nella storia quasi centenaria degli Academy Awards: sono Chloe Zhao e Emerald Fennell, rispettivamente per "Nomadland" e "Promising Young Woman". Le nomination sono state annunciate da Nick Jonas e la ex Miss Mondo Priyanka Chopra, coppia anche nella vita, collegati da Londra mentre il Presidente dell'Academy era nel Museo del cinema di Los Angeles creato da Renzo Piano che si inaugura in autunno. Sarannoin presenza quelli del 25 aprile, ma in tanti teatri e sale sparsi per il mondo.Boom di nomination ...

