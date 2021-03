Crusader Kings III | il primo DLC è imminente e a tema vichinghi!

(Di lunedì 15 marzo 2021) Gli estimatori diIII saranno felici di sapere che nuovi contenuti stanno per arrivare, tramite ilDLC per il gioco, dal titolo The Northern Lords Flavor Pack. Annunciato durante il Paradox Interactive's PDX Insider showcase, il DLC porterà il gioco nei reami del Nord e immergerà i giocatori nel mondo norreno con tante novità a. Nel video che vi presentiamo in calce al paragrafo, il Game Director Alexander Oltner e il Community Manager Troy Pruitt ci introducono a tutte le novità del Flavor Pack, come i vari nuovi tipi di guerriero (tra cui le skjaldmær) e i poeti che si intratterranno ora a corte per narrare epiche gesta. Leggi altro...

