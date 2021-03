Covid | Cavalieri Ema | “Vaccini Moderna Pfizer e J&J efficaci sulle varianti”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dai primi studi fatti, ia Rna messaggero (-Biontech) hanno “un’ottimaa contro le nuovedel“. Allo stesso modo, anche “il vaccino Johnson&Johnson di recente approvato dall’Ema” è risultato efficace. Marco Cavaleri, responsabile della strategiadell’Agenzia europea del farmaco lo ha spiegato, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo. “Secondo un piccolo studio su duemila casi, il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace” contro la variante sudafricana, ha spiegato Cavaleri, indicando tuttavia che sarà necessario attendere “studi più ampi” per verificarne la realea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AstraZeneca, invece, è risultata non efficace contro il ceppo sudafricano. Cavalieri: "Attendere studi più ampi" ..."Sputnik, l'ok dell'Europa probabilmente a maggio". Covid - Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali: "AstraZeneca mantiene un rapporto rischi-benefic ...