Covid: calo netto positivi,ma - 95 mila test. Aumentano morti (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono appena 15.267 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.315, oltre 6 mila in più, ma i tamponi e test ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono appena 15.267 ialdel coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.315, oltre 6in più, ma i tamponi e...

Advertising

Adnkronos : #Covid Gb, quasi 25 milioni di vaccinati e calo del 29,6% di morti in 7 giorni - sardanews : Covid: calo netto positivi,ma -95 mila test. Aumentano morti - claxaste : Nonostante il blocco dei licenziamenti, un calo dell’occupazione 'senza precedenti'. L’Istat tira le somme dell’imp… - zazoomblog : Covid-19, calo nuovi positivi ma 354 morti : AstraZeneca, in settimana risposte Ema - Tania80 : Ma come, manco è iniziato il coprifuoco... -